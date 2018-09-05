Опубликовано видео, как Светлана Медведева танцевала под песни Сердючки

Выступление Андрея Данилко в РФ состоялось на закрытой вечеринке в честь открытия «Новой волны» в Сочи. Жена премьер-министра танцевала в первых рядах звездных гостей под песни Верки Сердючки.

Как отмечают СМИ, Светлана Владимировна, похоже, поклонница Сердючки, она подпевала всем ее хитам. В соцсетях публикуют видео с Медведевой, пританцовывающей и подпевающей.

Ранее Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, признался, что выступает в России. По его словам, артисты - это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом.