Опубликовано видео, как Светлана Медведева танцевала под песни Сердючки
5 сентября 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Выступление Андрея Данилко в РФ состоялось на закрытой вечеринке в честь открытия «Новой волны» в Сочи. Жена премьер-министра танцевала в первых рядах звездных гостей под песни Верки Сердючки.
Как отмечают СМИ, Светлана Владимировна, похоже, поклонница Сердючки, она подпевала всем ее хитам. В соцсетях публикуют видео с Медведевой, пританцовывающей и подпевающей.
Ранее Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, признался, что выступает в России. По его словам, артисты - это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом.
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