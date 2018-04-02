Андрей Данилко рассказал о закрытых выступлениях в России

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, признался, что выступает в России. По его словам, артисты - это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом.

"Конечно, я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще", - признался артист. По словам Данилко, он понимает позицию каждого украинского деятеля искусства — по его словам, это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом. А тех, кто срывает концерты, назвал "проплаченными", передает РИА Новости.

Ранее Данилко выступил против тотальной декоммунизации. По его словам, звезда на доме, в котором он живет и которую собираются снять, уже давно не является символом эпохи СССР.

Украинский артист не одобряет запрета российских фильмов на Украине. "Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?", - сказал певец.