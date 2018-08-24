//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети обсуждают отношения Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева
- Конфуз на шоу «Голос 60+»: Лев Лещенко спутал мужчину с женщиной
- Обидела ли Бородина Бузову фразой "Вот и промолчи"
- Волочкова опубликовала послание своим хейтерам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Умер режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в Театре имени Маяковского
24 августа 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Игорь Войтулевич умер в ночь с 22 на 23 августа в возрасте 60 лет. Игорь Войтулевич ставил спектакли в театрах имени Маяквского и в "Сатириконе". О смерти режиссера сообщила пресс-секретарь Театра Маяковского Олеся Вартанова.
"Приносим соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая вечная память. Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в Болгарии в возрасте 60 лет", - цитирует Вартанову РБК. О времени и месте прощания с артистом информация появится позднее.
Игорь Войтулевич - выпускник ГИТИСа. Он учился у А.А.Гончарова и М.А.Захарова. С 1984 года он был актером Читинского театра. Несколько лет, с 1994 по 2001 Войтулевич был главным режиссером Смоленского областного государственного драматического театра имени А.С.Грибоедова. Ставил спектакли в разных российских городах России, в том числе и московском театре "Сатирикон". В Театре Маяковского поставил спектакль "Тайна старого шкафа" по повести К.С.Льюиса "Лев, колдунья и платяной шкаф".
Среди театральных работ Игоря Войтулевича - "Лев зимой", "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Дон Жуан", "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Снегурочка".
Как режиссер работал на сериалах "Нанолюбовь", "Не ври мне", "Хозяйка моей судьбы", "Торговый центр", "Сестра моя, Любовь", "Татьянин день". В некоторых сериалах снимался и сам.
Войтулевич поставил фильмы "Формула счастья", "В ожидании весны", "Проверка на любовь", с Эвелиной Бледанс "Свадьбы не будет".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
СМИ: страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул из-за светильника
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//Политика
Владимир Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения
//Политика
В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
Первый президент Украины назвал жителей страны рабами и холуями
//В мире
Порошенко: На президентских выборах часть голосов уйдет необычным кандидатам
//Общество
Август 2018 года стал одним из самых теплых в Москве за минувшие 140 лет
//В мире
//Общество
//В мире
Китай рекомендует США умерить свой "великодержавный гегемонизм"
//Политика
Крым оценил слова украинского депутата о желании крымчан войти в состав РФ
//В мире
//В мире
Количество жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 555 человек
//В мире
Порошенко заявил о намерении разорвать последние связи с «Российской империей»
В Москве задержан человек, который прооперировал на дому ребенка
//Общество
В Евпатории состоялся концерт Лепса. После выступления поклонники его не узнали
//Общество
Туристы из Украины едут смотреть Крымский мост - убедиться, что он существует
//В мире
Обнародована информация о ликвидации снайперами ДНР еще одного командира ВСУ
//Культура
Наследники Эдуарда Успенского будут получать 4 процента от Чебурашки