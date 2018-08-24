Умер режиссер Игорь Войтулевич, ставивший спектакли в Театре имени Маяковского

Режиссер Игорь Войтулевич умер в ночь с 22 на 23 августа в возрасте 60 лет. Игорь Войтулевич ставил спектакли в театрах имени Маяквского и в "Сатириконе". О смерти режиссера сообщила пресс-секретарь Театра Маяковского Олеся Вартанова.

"Приносим соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая вечная память. Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в Болгарии в возрасте 60 лет", - цитирует Вартанову РБК. О времени и месте прощания с артистом информация появится позднее.

Игорь Войтулевич - выпускник ГИТИСа. Он учился у А.А.Гончарова и М.А.Захарова. С 1984 года он был актером Читинского театра. Несколько лет, с 1994 по 2001 Войтулевич был главным режиссером Смоленского областного государственного драматического театра имени А.С.Грибоедова. Ставил спектакли в разных российских городах России, в том числе и московском театре "Сатирикон". В Театре Маяковского поставил спектакль "Тайна старого шкафа" по повести К.С.Льюиса "Лев, колдунья и платяной шкаф".

Среди театральных работ Игоря Войтулевича - "Лев зимой", "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Дон Жуан", "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Снегурочка".

Как режиссер работал на сериалах "Нанолюбовь", "Не ври мне", "Хозяйка моей судьбы", "Торговый центр", "Сестра моя, Любовь", "Татьянин день". В некоторых сериалах снимался и сам.

Войтулевич поставил фильмы "Формула счастья", "В ожидании весны", "Проверка на любовь", с Эвелиной Бледанс "Свадьбы не будет".