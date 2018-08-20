Арсений Гончуков о съемке тигров: «Ты охотишься за кадром, а кадр – за тобой»

Режиссер Арсений Гончуков снял фильм о воспитателе тигров Михаиле Зарецком. Документальное кино рассказывает об уникальном человеке и уникальной профессии, которая в корне отличается от работы дрессировщика. Удивительная жизнь питомцев Зарецкого захватила режиссера с первого кадра. В этом интервью он делится эмоциями от работы с полосатыми хищниками и вспоминает курьезы во время съемок.

– Арсений, вам с тиграми пришлось работать вплотную. И каково это?

– Первое впечатление о том, что нам нужно снимать, было, скажу со всей откровенностью... страх. Да-да, самый настоящий страх. Затем удивление, даже недоумение. И только потом меня и всю мою команду захлестнули очень светлые эмоции. Ну вот представьте, вы переступаете порог дома, и перед вами самый настоящий тигр! То есть минуту назад вы были в Москве, минут 20 назад проезжали мимо Кремля, а тут бац и тигр! Смотрит на тебя. Громадный, очень опасный, один из самых лютых и сильных хищников на земле! И он перед тобой! Чувство, что ты кролик. И что тебе пришел конец…

Когда немного привыкаешь, уже ближе узнаешь Мишу и тигров, видишь, что их несколько, и что они разные, первый раз прикасаешься к ним, даже осмеливаешься погладить, приласкать, набираешься смелости, вот тогда отпускает. И тебе открывается невероятная красота и даже, вы не поверите, нежность от общения с этими животными! Они очень красивы! Грациозные, элегантные, потрясающие создания природы! Не зря Михаил говорит, что люди готовы огромные деньги платить просто за общение с его животными, за то, чтобы пообщаться, пофотографироваться… В общем, эмоции во время съемок самые необычные. И яркие, и светлые – от радости общения с настоящей дикой природой, от знакомства с Михаилом – он очень позитивный, правильный, такой настоящий и открытый человек. Такой и должен быть воспитатель тигров, думаю! Такого они его и любят…

– На что делали упор при съемках?

– Именно это обаяние животных и Михаила нам было важно показать, передать в фильме. Рассказать об особенностях тигров, как их содержат, кормят, как нужно за ними ухаживать, заботиться, там масса тонкостей и нюансов. Но кое-что осталось и за кадром…

– Заинтриговали.

– Съемки животных – дело непредсказуемое. Даже покруче, чем снимать детей. Им хоть что-то сказать можно, а с тиграми такой трюк не пройдет. В общем, признаюсь, были моменты на грани опасности, когда вновь становилось не по себе. Тигры у Миши и правда ручные, но все равно они хищники. Никуда от генов не денешься. Один молодой тигренок постоянно охотился на нашего оператора Васю – буквально его преследовал! А Васе надо тигра снимать, и снимать красиво. Он снимает, охотится за лучшим кадром, и тут вдруг кадр начинает охотиться на него… На черновой съемке есть даже такой кадр – камера снимает, и вдруг прямо на зрителя бежит тигр, и тут Вася резко убирает камеру, кадр заваливается, запись обрывается. Весело! Вася жив, реакция спасала, вовремя прятался! Ну и Миша вовремя успевал.

– Что во время работы над фильмом вас удивило?

– У нас в команде, которая снимала фильм, были девушки – автор и продюсер. Они, кстати, почти не боялись. Эмоции у всех зашкаливали от общения с полосатыми кошками. Где еще вот так в жизни с ними соприкоснешься? Да, абсолютно, другая планета. Поэтому безусловно амплитуда эмоций была разная. Особенно когда Михаил привез из Сочи нового тигренка, совсем крохотного, размером с котенка. Вы увидите его в фильме. И его кормила собака. Причем, это действительно было и трогательно, и забавно.

Привезли тигренка и с ним черного лопоухого некрасивого дворового пса. Ужасно милого, но совершенно при этом неотесанного, бескультурного, настоящую дворовую псину. Зато молока было много, зато любила своего выкормыша – тигренок ей соски царапал, а она лежала и терпела часами, представляете! Вот такая дружба. В такие моменты и улыбаешься, и слезы наворачиваются. Такое единение в природе, взаимопомощь и настоящая любовь!

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