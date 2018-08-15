Комитет Госдумы назвал смерть Успенского потерей для российской литературы

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил сожаление в связи со смертью сценариста Эдуарда Успенского. По его словам,несколько поколений выросло на его книгах.

«Я, безусловно, выскажу мнение огромного количества читателей: и маленьких, и тем не менее взрослых — тех, которые выросли на книгах Успенского. Это был замечательный писатель, который нашёл простую и доходчивую дорожку к сердцу своих читателей, поэтому все его произведения — детские или серьёзные — вызывают очень хорошие человеческие чувства».

Шолохов также подчеркнул, что смерть легендарного писателя – большая утрата для российской литературы, передаёт RT. «Очень многие будут переживать и, конечно, помнить его», - заключил политик.

Сегодня стало известно о смерти детского писателя Эдуарда Успенского. Сценарист в течение долгого времени боролся с опухолью.