ФСО судится с Леонидом Ярмольником из-за ДТП

Осенью 2016 года на Кутузовском проспекте произошла авария с участием 4 автомобилей, виновником которой стал актер Леонид Ярмольник. В этом ДТП одной из поврежденных машин был Mercedes, принадлежащий ФСО.

Федеральная служба охраны РФ подала в суд на Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденную иномарку. Страховая компания выплатила сумму, покрывающую только часть ремонта автомобиля.

Ярмольник в беседе с корреспондентом Агентства «Москва» рассказал, что его адвокат сейчас разбирается с деталями иска. Актер считает странным, что спустя почти 2 года всплыли новые претензии ФСО. Леонид Ярмольник готов к суду, эти проблемы от съемок его не отвлекают.