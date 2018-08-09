Пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

Информация о том, что композитора Константина Меладзе задержали на украино-венгерской границе, не соответствует действительности. Пресс-секретарь композитора Анастасия Драпеко очень удивилась этим сведениям.

Константин Меладзе занят записью в студии, и Анастасия дала "честное пионерское", что он 6 августа в Венгрию не ездил и границу не пересекал.

Ранее появилась информация, что Константин Меладзе не смог пройти пограничный контроль на украинско-венгерской границе. Его развернули и внесли в черный список Евросоюза.