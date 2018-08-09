Пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании
9 августа 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Информация о том, что композитора Константина Меладзе задержали на украино-венгерской границе, не соответствует действительности. Пресс-секретарь композитора Анастасия Драпеко очень удивилась этим сведениям.
Константин Меладзе занят записью в студии, и Анастасия дала "честное пионерское", что он 6 августа в Венгрию не ездил и границу не пересекал.
Ранее появилась информация, что Константин Меладзе не смог пройти пограничный контроль на украинско-венгерской границе. Его развернули и внесли в черный список Евросоюза.
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