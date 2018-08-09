Композитор Константин Меладзе, брат популярного исполнителя Валерия Меладзе, не смог пройти пограничный контроль на украинско-венгерской границе. Его развернули и внесли в черный список Евросоюза.

Константин Меладзе собирался въехать на территорию Венгрии на автомобиле через пропускной пункт «Лужники – Берегшурань» (Закарпатская область). Однако его документы насторожили венгерских пограничников. Им показался подозрительным странный штамп с потертостями в его паспорте, из-за чего они сочли документы украинского композитора поддельными.

И было бы еще ничего, если бы музыканта просто развернули на украинско-венгерской границе. Но бдительные венгерские пограничники внесли Константина Меладзе в черный список. Теперь он не сможет въехать на территорию Европейского союза вплоть до 2020 года, сообщает «Московский комсомолец».