Меладзе попал в "черный список" Евросоюза
9 августа 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Композитор Константин Меладзе, брат популярного исполнителя Валерия Меладзе, не смог пройти пограничный контроль на украинско-венгерской границе. Его развернули и внесли в черный список Евросоюза.
Константин Меладзе собирался въехать на территорию Венгрии на автомобиле через пропускной пункт «Лужники – Берегшурань» (Закарпатская область). Однако его документы насторожили венгерских пограничников. Им показался подозрительным странный штамп с потертостями в его паспорте, из-за чего они сочли документы украинского композитора поддельными.
И было бы еще ничего, если бы музыканта просто развернули на украинско-венгерской границе. Но бдительные венгерские пограничники внесли Константина Меладзе в черный список. Теперь он не сможет въехать на территорию Европейского союза вплоть до 2020 года, сообщает «Московский комсомолец».
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