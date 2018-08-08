Ушел из жизни советский и российский журналист Михаил Лещинский

В среду, 8 августа, стало известно о кончине советского и российского тележурналиста Михаила Лещинского. Данную информацию предоставил глава пресс-службы Союза журналистов России Ян Радзевич.

Напомним, Михаил Борисович более 40 лет работал в сфере теле- и радиодокументалистики, а также являлся собственным корреспондентом в Афганистане на протяжении четырех лет.