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Ушел из жизни советский и российский журналист Михаил Лещинский
8 августа 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, Михаил Борисович более 40 лет работал в сфере теле- и радиодокументалистики, а также являлся собственным корреспондентом в Афганистане на протяжении четырех лет.
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