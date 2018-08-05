Видео, как Илья Резник обвенчался с женой в Крыму

Венчание прошло в ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором год назад знаменитый поэт Илья Резник принял крещение. Ирина Романова рассказала об этом в соцсети, опубликовав совместное фото. Илья Резник рассказал о своих "проблемах" со здоровьем

Илья Резник и Ирина Романова счастливы в браке уже шесть лет, а вместе пара почти 20 лет. На церемонию супруги пригласили только самых близких. "Говорят, что человеку, который покрестился в сознательном возрасте сам, прощаются все его прежние грехи и человек начинает свою жизнь заново. Вот и мы с Ириной решили начать все с чистого листа", - рассказал Резник "СтарХиту".