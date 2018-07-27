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Ушел из жизни журналист Виталий Шенталинский
27 июля 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу, 27 июля, стало известно о кончине известного российского журналиста и общественного деятеля Виталия Шенталинского. Согласно последней информации, мужчине на момент смерти было 78 лет.
Данные об уходе из жизни Шенталинского предоставил сегодня правозащитный центр "Мемориал", где уточнили, что заслуги деятеля перед российской культурой переоценить невозможно.
Отмечается, что именно Виталий Шенталинский создал Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей, благодаря чему читателям удалось познакомиться с произведениями многих погибших авторов, передает РИА "Новости". Более того, о трагических судьбах многих литераторов не удалось бы узнать без работы теперь уже покойного журналиста и общественного деятеля.
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