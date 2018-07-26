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СМИ сообщают о срочной госпитализации Кобзона
26 июля 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Появились сведения о срочной госпитализации Иосифа Кобзона. В соцсетях прошел слух, что увозил его на каталке, что он совсем не встает. Журналисты дозвониться до знаменитого певца не могут, он не отвечает на звонки.
Пресс-секретарь Варвара Анатольевна только отметила, что состояние Иосифа Давыдовича неидеальное, но ничего из ряда вон выходящего не происходит.
Родные певца комментировать состояние здоровья Кобзона не хотят. Некоторые пользователи считают, что родственники скрывают правду о состоянии 80-летнего Кобзона, пишет teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что Иосиф Кобзон призвал жену Николая Караченцова вернуть артиста в больницу и бороться за его жизнь и здоровье вместе с врачами.
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