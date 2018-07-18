Больной раком Кобзон просит продолжить лечение Караченцова в больнице

Иосиф Кобзон призвал жену Николая Караченцова срочно вернуть артиста в больницу и бороться за его жизнь и здоровье вместе с врачами. Певец, у которого диагностировали рак, знает, как важно не терять времени при борьбе с онкологией. Поэтому он не одобряет решение Людмилы Поргиной забрать больного Караченцова домой.

«Это вообще-то чума 21 века – онкология. Неизвестно, сколько осталось мне жить. Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его все время нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать и стимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честь и хвала этой героической женщине. Но все равно, она не сможет обеспечить его всем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, нас всех, и продолжила его лечение в клинике», – заявил Иосиф Кобзон в программе «Пусть говорят».

Однако супруга знаменитого артиста сказала, что решение выписать Караченцова домой принимали именно медики. «Нельзя 13 лет жить в больнице, ну нельзя. Потому что они больше сделать ничего не могли», – горько заметила Людмила. Она рассказала, что целых три года прожила в больнице вместе с супругом, сломала три раскладушки, молилась, но больше так было жить нельзя.

У Николая Караченцова обнаружили рак легкого.