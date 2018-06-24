Актер Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть»

Народный артист, актер театра и кино Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть».

Минувшей зимой Гаркалин собирался на гастроли, но ему стало плохо, и его госпитализировали.

Актер находился в тяжелейшем состоянии, без сознания. Врачи ввели его в искуственную кому. В таком состоянии 64-летний Гаркалин находился 10 дней. О том, что Гаркалин находился в коме, не знал никто, кроме близких. Его самые близкие люди - родная сестра, дочь Ника и зять Пётр сутками не отходили от его палаты.

Врачам удалось поднять актера. О пережитом Валерий Гаркалин поделился в программе «Ты не поверишь!».

По словам актера, ему дважды удалось обмануть «старуху-смерть». 10 лет назад у актера произошло сразу два обширных инфаркта, он пережил клиническую смерть. Тогла после болезни Гаркалина восстанавливала любимая жена Екатерина. Женщина умерла девять лет назад. Гаркалин уверен, что жена и сейчас помогла ему вернуться к жизни.