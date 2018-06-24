//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шнуров и Слепаков записали песню о российской сборной по футболу
- Ей уже незачем изображать патриотизм и заботу о спорте, Садальский о Канделаки
- Анна Ардова: "Со мной всё в порядке! Я жива и здорова"
- "Развод Шнурова и его жены - чистой воды развод", утверждает скандальный блогер
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//Культура 13+
Актер Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть»
24 июня 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист, актер театра и кино Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть».
Минувшей зимой Гаркалин собирался на гастроли, но ему стало плохо, и его госпитализировали.
Актер находился в тяжелейшем состоянии, без сознания. Врачи ввели его в искуственную кому. В таком состоянии 64-летний Гаркалин находился 10 дней. О том, что Гаркалин находился в коме, не знал никто, кроме близких. Его самые близкие люди - родная сестра, дочь Ника и зять Пётр сутками не отходили от его палаты.
Врачам удалось поднять актера. О пережитом Валерий Гаркалин поделился в программе «Ты не поверишь!».
По словам актера, ему дважды удалось обмануть «старуху-смерть». 10 лет назад у актера произошло сразу два обширных инфаркта, он пережил клиническую смерть. Тогла после болезни Гаркалина восстанавливала любимая жена Екатерина. Женщина умерла девять лет назад. Гаркалин уверен, что жена и сейчас помогла ему вернуться к жизни.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ по футболу Германия – Швеция
Алла Пугачева опубликовала видео, как дочка Лиза дает ей совет по здоровью
//Культура
Актер Валерий Гаркалин рассказал, как «обманул старуху-смерть»
//Новости партнеров
//В мире
Асад пообещал, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии
//Спорт
Сборная Германии по футболу извинилась перед проигравшей сборной Швеции
//Общество
В Сети спорят ждет ли смертная казнь болельщицу из Ирина с открытым животом
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
При нападении на лагерь цыган во Львове есть погибший и пострадавшие
"Развод Шнурова и его жены - чистой воды развод", утверждает скандальный блогер
//Новости Redtram
//В мире
Бойко: Выполнение требований МВФ может провести к социальному взрыву на Украине
//В мире
ЛНР: Украинские командиры торгуют солдатами оптом и в розницу
"Мы больше, чем друзья", - сказала Бузова о своих отношениях с Киркоровым
//Культура
Роман Толстого "Анна Каренина" признан одним из лучших в истории
//Общество
//В мире
//Армия
Над крупными городами России развернули радиолокационную защиту
//Футбол
Бразильский гангстер в Петербурге погорел на любви к футболу
//В мире
//В мире
//В мире
//Футбол
Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины