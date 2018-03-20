Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Во вторник, 20 марта, появились новости о состоянии знаменитого российского актера Валерия Гаркалина. В НИИ им. Склифосовского сегодня сообщили, что артиста к настоящему моменту выписали из больницы.

Источник подчеркнул, что Валерий Гаркалин больше не находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что 27 февраля актер был экстренно доставлен в реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Тогда отмечалось, что Гаркалин находится в тяжелом состоянии. Впоследствии дочь артиста сообщила, что у него диагностировали воспаление легких.