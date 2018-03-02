Валерия Гаркалина перевели в общую реанимацию
2 марта 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Актера Валерия Гаркалина перевели из отделения экстренной реанимации в общую. Врачи все еще оценивают его состояние как тяжелое, но с улучшениями.
Врачи НИИ им. Склифосовского сообщили ТАСС, что температура Валерия Гаркалина пришла в норму, что и позволило перевести его в отделение общей реанимации. «Состояние пока тяжелое. Температура 36,6», - сообщили медики.
Ранее, 27 февраля, стало известно, что Валерий Гаркалин госпитализирован в НИИ Склифосовского с воспалением легких.
Валерий Гаркалин – российский актер театра и кино, заслуженный артист России, народный артист России, профессор. Известность ему принесла главная роль в комедии «Ширли-мырли».
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