Умер знаменитый дирижер Геннадий Рождественский

Умер известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Музыкант скончался в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни, - сообщает РИА Новости. О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.

По некоторым данным, музыкант тяжело болел и скончался от продолжительной болезни.

В разные годы Геннадий Николаевич Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года. Его отец - дирижер Николай Аносов, мать - певица Наталья Рождественская.

Геннадий Николаевич окончил Московскую консерваторию в 1954 году. А его дебют в качестве дирижера состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".