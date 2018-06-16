Умер знаменитый дирижер Геннадий Рождественский
16 июня 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Умер известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Музыкант скончался в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни, - сообщает РИА Новости. О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.
По некоторым данным, музыкант тяжело болел и скончался от продолжительной болезни.
В разные годы Геннадий Николаевич Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.
Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года. Его отец - дирижер Николай Аносов, мать - певица Наталья Рождественская.
Геннадий Николаевич окончил Московскую консерваторию в 1954 году. А его дебют в качестве дирижера состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сегодня в Москве провожают в поледний путь режиссера Станислава Говорухина