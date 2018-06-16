Путин простился с режиссером Говорухиным

В Москве в субботу проходит прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным.

Проститься с Говорухиным приходят его коллеги, друзья в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

С Говорухиным уже простился президент России Владимир Путин. Он выразил свои соболезнования семье режиссера, вдове Галине Говорухиной и возложил к его гробу цветы — бордовые розы.

Проститься с Говорухиным пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и другие общественные и культурные деятели, - сообщает ТАСС.

Владимир Путин назвал Станислава Говорухина "настоящим большим художником" и заявил, что для него было большим удовольствием и честью познакомиться и общаться с режиссером.

Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни.