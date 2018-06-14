Прощание с Говорухиным состоится в субботу
14 июня 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Прощание с режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Место, где состоится прощание, будет названо позже.
Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище.
Кинорежиссер, актер, народный артист России, депутат Госдумы, председатель Комитета ГД по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни.
О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, заслуженный юрист РФ Александр ГУРОВ.
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