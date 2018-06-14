Прощание с Говорухиным состоится в субботу

Прощание с режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Место, где состоится прощание, будет названо позже. Максакова о кончине Говорухина: "он был необыкновенным"

Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище.

Кинорежиссер, актер, народный артист России, депутат Госдумы, председатель Комитета ГД по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни.

О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, заслуженный юрист РФ Александр ГУРОВ.