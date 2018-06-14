«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер, народный артист России умер на 83 году жизни в санатории «Барвиха».

О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, заслуженный юрист РФ Александр ГУРОВ:

«Он был крепким, мужественным и уверенным человеком»

- Для меня весть о кончине Станислава Сергеевича стала очень неожиданной. Я знал его почти 30 лет, и он всегда был крепким, мужественным и уверенным человеком.

Когда я работал еще в НИИ МВД СССР, то консультировал его фильм «Так жить нельзя». Фильм, кстати, получился, можно сказать, антисоветским, и я попросил его убрать из титров мою фамилию.

Он убрал, но все равно все узнали, кто его консультировал, тем более что фильм тогда произвел в стране настоящий фурор.

Помню, Бакатин, который тогда был министром внутренних дел, встретил меня и сказал: «О, консультант идет. Ты мне прекращай заниматься такими вещами». Но он ко мне относился неплохо, да и с министром, как говорится, спорить было бесполезно...

«Считал, что «воры в законе» живут честно»

Потом мы с Говорухиным стали встречаться чаще, и я ему много о чем рассказывал, в том числе и о «ворах в законе»...

Так, он встретился с неким Джемом (настоящая фамилия Васин), который «держал» весь Дальний Восток. Надо сказать, и Джем, и другие «воры в законе» понравились Говорухину. Это были воры еще того - старого - уклада.

Говорухин считал, что они живут честно, держат свое слово, - дескать, вот бы и государство так поступало! Тот же Джем занимался благотворительностью, не пускал в край других уголовных элементов и т.п.

«Давал возможность импровизировать»

Когда я смотрю его фильм «Место встречи изменить нельзя», мне кажется, что это не кино, а просто действие, снятое где-то во дворе. Чего только стоит работа актера Ивана Бортника, блестяще сыгравшего Промокашку!

Кстати, Бортник рассказывал мне, что Говорухин постоянно давал им возможность импровизировать и многих вещей даже не было в сценарии (например, просьбы Промокашки, чтобы Шарапов сыграл «Мурку»!), ну а они, ребята, которые на самом деле выросли в послевоенных московских дворах, и импровизировали!

Абсолютно все в этом фильме соответствовало тому времени - и жаргон, и одежда, и манеры, и даже мимика! Сегодняшним фильмам этого так не хватает!..

В сегодняшних фильмах всё придумано дилетантами, которые даже не удосуживаются подобрать нормального консультанта! Например, сейчас я смотрю фильм «Екатерина. Взлет», так там актеры даже разговаривают с современной интонацией и такими же словами, как на посиделках у Малахова!

У Говорухина ничего подобного не было. Он ставил фильм, набирал консультантов, ну и, конечно, сам знал то время. Я считаю, что Говорухин был человеком блестящего ума. Он смотрел в самую суть и в совершенстве знал и понимал жизнь.

«Говорухин в Думе не отмалчивался!»

Когда мы были депутатами, то часто встречались уже в Госдуме. Помню, выходили поговорить на всякие-разные темы, попить кофе или выпить по 30-50 граммов коньячку...

Говорухин был немногословным человеком, он все больше слушал. Но он всегда давал блестящую оценку тому, что происходило в стране, и был отличным психологом.

Что касается его работы председателем комитета Госдумы по культуре, то он всегда занимал принципиальную позицию, часто и по делу критиковал, например, проекты закона, которые выдвигало правительство, то есть нередко занимал антиправительственную позицию.

Говорухин не отсиживался в Думе, а принципиально и правильно критиковал, не отмалчивался, кстати, в отличие от многих других депутатов, которые не хотели связываться с правительственными или президентскими структурами...