Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

В понедельник, 11 июня, дочь актрисы Нины Руслановой опровергла новость о том, что ее мать госпитализировали. Ранее в СМИ появились данные о том, что артистка упала и получила открытую рану головы.

Олеся Рудакова заявила, что ее мать в настоящий момент находится у себя дома и с ней все в порядке. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, дочь Нины Руслановой не знает, кто запустил слух о том, что актриса попала в больницу. Она добавила, что представители СМИ звонят ей с шести утра, чтобы выяснить подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что 72-летняя Нина Ивановна упала в собственной квартире и ударилась головой, вследствие чего ей понадобилась помощь медиков.