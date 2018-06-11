В СМИ появилась информация о госпитализации Нины Руслановой
11 июня 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 11 июня, в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации народной артистки России Нины Руслановой. Согласно последним данным, актриса получила открытую рану головы.
Журналисты сообщают, что 72-летняя Русланова упала в собственной квартире и сильно ударилась головой. Как отмечает сегодня телеканал РЕН ТВ, родственники Нины Ивановны незамедлительно вызвали на место случившегося бригаду "скорой помощи".
Уточняется, что врачи осмотрели артистку, оказали ей всю необходимую помощь, а затем отпустили домой. Информации о самочувствии Нины Руслановой пока не поступало.
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