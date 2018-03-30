Валентин Гафт тепло отозвался об Олеге Анофриеве

Известный российский актер Валентин Гафт очень тепло отозвался о своем коллеге – киноартисте, певце и режиссере Олеге Анофриеве, который ушел из жизни в минувшую среду, 28 марта, в возрасте 87 лет.

Гафт признался, что Анофриев всегда был энергичным человеком, с хорошим чувством юмора и, казалось, что он будет жить вечно, передает RT . Валентин Иосифович добавил, что Олег Андреевич, который в рамках своей карьеры проделал большой и трудный путь, относился к нему очень хорошо. Он также подчеркнул, что его коллега "западал в душу" не только взрослым, но и детям.

По словам Гафта, Анофриев довольно редко появлялся на экране, однако, когда это все же происходило, он просто не мог выключить телевизор.