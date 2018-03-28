Знаменитые советские и российские актеры вспоминают Олега Анофриева. Сегодня, буквально пару часов, назад стало известно о смерти замечательного актера. Олег Анофриев скончался на 88 году жизни. Скончался Олег Анофриев

Народная артистка, актриса театра и кино Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о коллеге. Немоляева много лет назад работала с Анофриевым в театре имени Маяковского над пьесой "Весёлые ребята". "Он был очаровательным, очень славным и талантливым. Жизнерадостный и оптимистичный, невероятно музыкальный", - рассказала Немоляева в интервью RT.

По словам актрисы, ее покойный муж Александр Лазарев, говорил, что в кино никто так не поёт, как пел Олег Анофриев. Немоляева отметила, что Олег Анофриев был не только талантливым актёром, но отличным товарищем и восхищал умением выполнять все домашние дела.