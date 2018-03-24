Для Женовача назначение на пост худрука МХТ было неожиданным

Для основателя и руководителя Студии театрального искусства Сергея Женовача назначение на пост художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ им. А.П. Чехова) стало неожиданностью. Мединский назвал преемника Табакова в МХТ имени Чехова

Министр культуры России Владимир Мединский 23 марта объявил имя нового худрука МХТ.

12 марта скончался Олег Табаков. Мединский ранее рассказывал, что они с Табаковым никогда не обсуждали имя возможного преемника худрука МХТ.

Женовач благодарен коллегам, которые выразили ему поддержку, - передает RT. Он рассказал, что вступит в должность худрука 23 апреля, поэтому у него "есть время, чтобы разобраться". По его словам, из своей Студии он пока уходить не собирается

Напомним, великий актер, великий режиссер, великий человек Олег Павлович Табаков был худруком двух театров - МХТ и Табакерки.

По некоторым данным, руководство Табакеркой предложили актеру Владимиру Машкову.

Олег Табаков был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.