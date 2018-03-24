Для Женовача назначение на пост худрука МХТ было неожиданным
24 марта 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Для основателя и руководителя Студии театрального искусства Сергея Женовача назначение на пост художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ им. А.П. Чехова) стало неожиданностью.
Министр культуры России Владимир Мединский 23 марта объявил имя нового худрука МХТ.
12 марта скончался Олег Табаков. Мединский ранее рассказывал, что они с Табаковым никогда не обсуждали имя возможного преемника худрука МХТ.
Женовач благодарен коллегам, которые выразили ему поддержку, - передает RT. Он рассказал, что вступит в должность худрука 23 апреля, поэтому у него "есть время, чтобы разобраться". По его словам, из своей Студии он пока уходить не собирается
Напомним, великий актер, великий режиссер, великий человек Олег Павлович Табаков был худруком двух театров - МХТ и Табакерки.
По некоторым данным, руководство Табакеркой предложили актеру Владимиру Машкову.
Олег Табаков был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
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