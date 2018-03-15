Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище

В четверг, 15 марта, народный артист СССР Олег Табаков был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Актер и режиссер скончался в Городской клинической больнице №1 на 83-м году жизни в понедельник.

Владимир Путин пришел проститься с Олегом Табаковым

Известно, что могила Олега Табакова расположена рядом с местами упокоения Владимира Зельдина и Леонида Броневого. Как сообщает сегодня РИА "Новости", на похоронах присутствовали супруга усопшего Марина Зудина, сыновья артиста Павел и Антон, а также многие другие родственники актера.

Кроме того, в последний путь Табакова проводили режиссер Владимир Меньшов, актеры Иван Янковский, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Владимир Машков, художник Никас Сафронов и многие другие российские знаменитости.