Кто может возглавить МХТ имени Чехова после кончины Табакова

Художественным руководителем МХТ имени Чехова может быть назначен Сергей Женовач. В настоящее время Женовач является худруком "Студии театрального искусства". Ранее худруком и директором МХТ был Олег Табаков.

По информации газеты "Коммерсантъ", решение о назначении художественного руководителя уже принято.

Сергей Женовач - лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска", премии им. К. С. Станиславского (1997 год), Государственной премии (2004 год), заслуженный деятель искусств РФ.

Вчера "Московский комсомолец" опубликовал краткий список претендентов: актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, актер Владимир Машков, актер, ректор Школы-студии МХАТ, директор Дома актера Игорь Золотовицкий, худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев, худрук Александринского театра Валерий Фокин, режиссер МХТ Константин Богомолов, худрук Студии театрального искусства (СТИ) Сергей Женовач.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что он сам очень часто общался с народным артистом, художественным руководителем МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, и никогда они не обсуждали преемника.