Малежик зовёт в Чудландию

Кто не знает заслуженного артиста России, певца, композитора и поэта Вячеслава Малежика? Кто не поёт в семейном кругу, на отдыхе или в рабочие будни, в горе или в радости, его знаменитые шлягеры – «Попутчица», «Провинциалка, «Двести лет», «Лилипутик», «У тебя сегодня свадьба», «Дорога»? А вот то, что Вячеслав Малежик давно уже пишет детские песенки, стихи и сказки, знают не все.

Несколько лет назад вышла детская книжка певца «Василёк, Рыжик и новые друзья». А в апреле ИД «Аргументы недели» выпустит в свет ещё одно уникальное творение Вячеслава Малежика – аудиокнигу с песнями, стихами и сказками под названием «Про страну Чудландию и её обитателей».

- Вячеслав, откройте секрет, где находится загадочная страна Чудландия? Или её географический адрес – только в вашем воображении?

- Наша сказочная страна находится «как бы» в районе Красной Поляны. Мы всей семьёй долгие годы ездили туда к родственникам. Тогда никто и не думал, что там пройдут Зимние Олимпийские игры, и Красная Поляна станет культовым местом. В Красной Поляне я эту книжку, можно сказать, и придумал. В стране Чудландии живут чудные и чуднЫе люди. Главными героями я сделал своих детей и внуков: Никитку, Ванечку, Лизу и Катеньку. Есть ещё и другие герои, например, попугай Фрэд и собачка Долли.

Однажды они все вместе залезли на чердак старого дома, куда Никитка уже давно хотел забраться, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. И вот среди всякого хлама ребята нашли старинную запертую шкатулку. Открыть её они смогли только с помощью отца Никитки – тот знал шифр, но никак не мог найти шкатулку. И вот заветный ларец открылся, и из него полилась песенка: «В час полночный сказка начинается, с тихим звоном ларчик открывается. И выходят, кланяясь галантно, сказочные куклы-музыканты…» Подробно рассказывать о сюжете не буду – прочитаете в книжке.









- Вячеслав, структура вашего оригинального сочинения напоминает бурлящее море, где есть множество разных подводных рек и течений…

- Вся книжка началась с того, что я решил записать песенки, которые долгое время сочинял для своих детей и внучек. Когда я их записал на студии, моя жена Татьяна сказала, что надо сделать из всего этого мультики, потому что практически каждая песня может быть сюжетом для мультфильма. И тогда я придумал такой «Театр Мультпесни». Я даже нашёл деньги, чтобы сделать первый мультфильм. Но все-таки, посоветовавшись, мы решили сделать аудиокнигу.

У меня есть в репертуаре давняя песня «Лилипутик». В своё время она очень нравилась как детям, так и взрослым. Все под неё с удовольствием плясали на разных мероприятиях. Уже тогда я понял, что есть вещи, которые могут быть интересны людям всех возрастов. И вот в такой парадигме складывалась моя книжка «Про страну Чудландию и её обитателей». Она интересна и детям, и их родителям.

Книга похожа на матрёшку. Вынимай одну за другой – и получай эстетическое удовольствие! Есть напечатанный текст - сказки, песенки, стихи, музыкальная строчка с гармонией, чтобы самому разобрать произведение и спеть под гитару. Есть вложенный в книгу аудиоальбом, где можно всё это – сказки, стихи и песни - послушать в моём исполнении и в исполнении моей жены Татьяны. Кстати говоря, ваш маленький ребёнок может с помощью нашей аудиокниги научиться читать. Слушаешь в наушниках книгу, и одновременно сверяешь всё это с напечатанным текстом.

И еще в нашем уникальном фолианте «Про страну Чудландию и её обитателей» есть рисунки, иллюстрации и замечательные карикатуры нашего друга и соавтора Андрея Бильжо. Его произведения тоже могут быть интересны как детям, так и взрослым.

- Это правда, что вы учились с Андреем Бильжо в одной школе?

- Да. Андрей учился в пятом классе московской школы №169, я - в десятом. Он уже тогда рисовал, а я пробовал сочинять песни. И параллельно пел и играл на гитаре для своих друзей. Мама Бильжо была в 169-й школе завучем. В моём классе она преподавала физику. Со своими учениками Александра Абрамовна Бильжо иногда ходила в походы и брала с собой своего сына-пятиклассника. В походах у костра я пел под гитару, а Андрей мне завидовал.

Прошли годы. И как-то я приехал в гости к своей 90-летней классной руководительнице. И пел ей и для неё. А потом у меня и Андрея родилась идея сделать что-то вместе. И мы придумали эту книгу. В этом нам здорово помогла моя жена Татьяна, которая внесла в неё женскую теплоту и любовь. Так что книжка «Про страну Чудландию и её обитателей» - из детства, для детей и их родителей.

Несколько слов об уникальной книге сказал её соавтор, знаменитый художник и карикатурист Андрей Бильжо:

- Это был мой первый опыт, когда я иллюстрировал тексты для детей, детские истории. Было очень интересно поработать со Славой Малежиком, потому что когда певец и композитор пишет ещё и сказки, это здорово и креативно. Я придумал, что в книжке «Про страну Чудландию и её обитателей» должен быть раздел для родителей. И нарисовал карикатуры по мотивам сказок. Их могут смотреть дети и сами, но объяснять реальные смыслы карикатур должны им родители. Потому что в картинках много абстрактного, и это будет развивать у мальчишек и девчонок абстрактное мышление. Как известно, чтобы понимать что-то в искусстве и в жизни, нужно обладать абстрактным мышлением.

Александр Малюгин