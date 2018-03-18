Актер Федор Добронравов попал в больницу
18 марта 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье стало известно о госпитализации известного российского актера Федора Добронравова. Соответствующую информацию к настоящему моменту подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина.
Женщина не предоставила никакой дополнительной информации о причинах случившегося, однако отметила, что сейчас Федор Добронравов чувствует себя лучше, передает телеканал РЕН ТВ.
Напомним, актера любят зрители во всех уголках страны за яркие и запоминающиеся характеры, которыми он наделяет своих персонажей. Самыми популярными работами Добронравова являются роли в сериалах "Сваты" и "Ликвидация", а также в картине "День радио".
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