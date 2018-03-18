Актер Федор Добронравов попал в больницу

В воскресенье стало известно о госпитализации известного российского актера Федора Добронравова. Соответствующую информацию к настоящему моменту подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина.

Женщина не предоставила никакой дополнительной информации о причинах случившегося, однако отметила, что сейчас Федор Добронравов чувствует себя лучше, передает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, актера любят зрители во всех уголках страны за яркие и запоминающиеся характеры, которыми он наделяет своих персонажей. Самыми популярными работами Добронравова являются роли в сериалах "Сваты" и "Ликвидация", а также в картине "День радио".