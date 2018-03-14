Актриса Мария Аронова вышла замуж за отца своей 14-летней дочки Серафимы Евгения Фомина.О том, что Мария и Евгений официально оформили отношения и сыграли свадьбу, проговорился актер, друг пары Михаил Полицеймако.

Публикация от Михаил Полицеймако (@mikhailpolitseimako)Мар 13, 2018 в 12:57 PDT

Полицеймако выложил фотографию новобрачных у свадебного торта и подписал снимок: "Молодожены". На свадьбу в ресторан были приглашены только самые близкие, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Мария Аронова (@mariaaronova_fan)Мар 12, 2018 в 8:08 PDT

У 46-летней Марии уже есть внучка. Старший сын актрисы 23-летний Владислав женился, и они с супругой родили Антонину. Владислав, кстати, пошел по стопам мамы. Он актер.

Мария Аронова и Евгений Фомин 20 лет назад познакомились в театре. Фомин руководил транспортным цехом. Как-то он подвез Марию после спектакля в театре имени Вахтангова домой. Они в пути поговорили и поняли, что интересны друг другу. Маша на тот момент одна воспитывала сына. Фоминых окружил Аронову неимоверной заботой. Они стали жить вместе.

Через несколько лет родилась дочь. Серафиме скоро исполнится 14. На плечах мужа Марии Ароновой лежат все хозяйственные дела. Евгений занимается воспитанием дочери. Летом они всей семьей ездят отдыхать на море. А Мария может свободно посвящать себя работе.

"Поздравляем!!! Счастья вашей замечательной и такой талантливой семье!" - поздравляют поклонники молодоженов.