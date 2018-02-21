Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

Отличные новости для поклонников телесериала «Теория Большого взрыва»: в одном из эпизодов сезона-2018 согласился принять участие легендарный Билл Гейтс. Американский миллиардер, бывший основатель и руководитель всемирно известной компьютерной корпорации Билл Гейтс примет участие в съемках одного из эпизодов этого сезона в качестве приглашенной звезды, сообщила "Газета.ру".

Ранее, в прошлых сезонах, в сериале засветились и другие приглашенные звезды: астронавт NASA Майкл Дж. Массимино, физик-теоретик Стивен Хокинг, бизнесмен-миллиардер Илон Маск и многие другие известные личности.

Сериал, повествующий о жизни четырех молодых физиков, оказался настолько популярным, что продлен уже до 12-го сезона. Не «Санта-Барбара», конечно, но проблемы молодых и наивных «ботаников», очень умных, но впадающих в ступор при виде девушек, оказались близки и интересны огромному количеству зрителей во всем мире, включая и Россию.

Эпизод с участием Билла Гейтса выйдет на телеэкраны в марте 2018 года. Это не первый его опыт актерской работы - ранее Билл Гейтс исполнил роль самого себя в сериале "Фрейзер".