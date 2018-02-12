Викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал "омерзительным" британский фильм "Смерть Сталина".

22 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января.

По признанию священника, он видел трейлер фильма и понял, что нет смысла тратить время на всю ленту. "К высокой сатире, разумеется, это не имеет никакого отношения. Все откровенно однообразно и откровенно тупо", - сказал епископ в интервью изданию The Bell.

"Кондовый пропагандистский заказ. Его сверхзадача - конечно не Сталин, а Россия, ее народ. Фигуры Сталина, советских вождей, великого Жукова настолько же омерзительны, насколько должен быть ничтожен и омерзителен главный по умолчанию герой картины - народ, которым управляют такие упыри", - высказал мнение священник.

Епископ Тихон подчеркнул, что противостоять такому отношению к истории необходимо: "Нужно ли подобным веяниям противостоять? Несомненно. Весь вопрос, как это делать, соблюдая и законность, и гражданский мир".