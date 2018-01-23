Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января.

Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. 22 января в Москве состоялся общественный просмотр ленты. Картину посмотрели российские кинодеятели, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, члены Общественного совета при Минкультуры.

Об отзыве прокатного удостверения сегодня сообщила и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова, сообщает ТАСС. Деятели культуры, посмотревшие "Смерть Сталина, попросили Минкультуры временно отозвать прокатное удостоверение.

Как объяснила представитель Минкультуры, все произошло на законных основаниях. Согласно правилам, касающимся прокатных удостоверений, прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".