Нетребко раскритиковала цены на билеты на ее концерт в Москве

Оперная певица Анна Нетребко раскритиковала цены на билеты на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве. Выступление состоялось 7 февраля в Концертном зале имени Чайковского.

Нетребко даже пригрозила больше не выступать в Москве. Стоимость билетов в партер в какой-то момент достигала 170 тысяч рублей, в амфитеатр — 90 тысяч. При этом на официальном сайте билеты изначально продавались в пределах 2,5 — 9,5 тысячи рублей.

Гневный пост певица опубликовала на своей странице в Instagram. «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики – если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей – я просто не приеду больше», – пригрозила Нетребко.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко, работающая на знаменитых мировых сценах, прилетела в Москву. Пока ее муж оперный певец Юсиф Эйвазов репетировал в Большом театре, Нетребко с сыном Тьяго гуляли о праздничному городу.