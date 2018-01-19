Анна Нетребко поделилась впечатлением от праздничной Москвы

Оперная певица Анна Нетребко – уроженка Кубани, работающая на знаменитых мировых сценах, прилетела в Москву. Пока ее муж оперный певец Юсиф Эйвазов репетировал в Большом театре, Нетребко с сыном Тьяго гуляли по праздничной Москве.

И москвичи, и гости столицы отметили, как ярко и роскошно в этот раз украсили Москву на Новый год.

Певица позаботилась о теплой одежде. В последние дни в столице немного подморозило и выпал снег. На прогулки по морозу Анна и сын надели меховые шапки, теплые куртки, варежки.

Артистка с сыном прошлась по самому центру российской столицы. Около Красной площади установлены карусели и ледяные горки. Анна и Тьяго покатались. Они побывали в недавно открытом столичном парке Зарядье.



"Здравствуй, холодная снежная Москва! пока папа репетирует в Большом - мы гуляем!", - сообщила Анна.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoЯнв 18, 2018 at 8:17 PST

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoЯнв 18, 2018 at 8:45 PST