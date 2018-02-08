Скончался актер Геннадий Гарбук

Сегодня стало известно о кончине знаменитого актера, народного артиста Белоруссии Геннадия Гарбука. Согласно последней информации, деятель искусства ушел из жизни в минувшую среду, 7 февраля.

Данные о смерти 83-летнего актера в четверг появились на официальном сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Подчеркивается, что прощание с Геннадием Гарбуком начнется на сцене театра 9 февраля в 12.00. Впоследствии он будет похоронен на Аллее звезд Восточного кладбища, которое находится в столице Белоруссии Минске.

Напомним, Гарбук стал любимцем зрителей после ролей в фильмах "Белые росы", "Брестская крепость", "Люди на болоте" и других.