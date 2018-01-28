Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет, у нее остались пятеро детей

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет от онкологического заболевания. У нее остались пятеро детей. О смерти Марии Саакян, снимавшей авторское кино, известной по фильмам "Прощание", "Маяк" и "Энтропия", сегодня утром на своей странице в Facebook написал кинокритик Андрей Плахов.

"Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память...соболезнования близким...", - написал Плахов в социальной сети и смерти режиссёра.

Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК в 2003 году.

"Талантливый режиссер и хороший человек. Автор фильмов "Прощание", "Маяк": "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе. Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком.

Мария - мать пятерых детей, они сейчас в США, ее муж - американец армянского происхождения", - рассказал кинокритик Андрей Плахов.