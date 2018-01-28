В Петербурге сотни людей проводили в последний путь Людмилу Сенчину

В Петербурге сегодня сотни людей собрались в театре Музыкальной комедии проститься с народной артисткой, певицей Людмилой Сенчиной. На глазах большинства людей, даже мужчин, видны слезы.

Поэт Илья Резник вспоминал певицу, для которой сочинял песни. По его словам, смерть певицы, это огромная утрата. "Людмила Сенчина, музыкой обвенчана. Веселая, печальная, любовь моя хрустальная", - цитирует Резника "Росбалт".

Поэт, чтобы проститься с певицей, стоял вместе с жителями Петербурга в общей очереди. С Людмилой Сенчиной простились певец Александр Розенбаум, актер Семен Стругачёв, директор театра Музкомедии Юрий Шварцкопф и многие другие. Иосиф Кобзон из Москвы приехал проводить певицу в последний путь.

На гражданской панихиде зачитали телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Певица умерла 25 января после продолжительной болезни. Ей было 67 лет.