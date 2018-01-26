Муж Людмилы Сенчиной рассказал о последних месяцах жизни певицы

О трагической смерти певицы рассказал ее супруг и продюсер Владимир Андреев, с которым артистка прожила в браке более двадцати лет. Еще полтора года назад Людмила Сенчина узнала о страшном диагнозе.

При этом Людмила Сенчина вела активную гастрольную деятельность и до последних дней своей жизни не давала поводов усомниться в своем здоровье со стороны фанатов. Певица появлялась на публике, принимала в своем загородном доме съемочные группы, сама не раз появлялась в эфирах центральных каналов. Как всегда, улыбчивая, светлая, обаятельная. И никто не догадывался, что ей приходится переносить за кадром.

Эмме Лавринович, являющейся директором концертного зала "Октябрьский", было известно о болезни популярной певицы. Никто даже не предполагал, насколько ей плохо. Рядом с ней всегда был супруг Владимир. Он говорил: "Такое счастье, что у нас дом на природе. Благодаря этому она как-то держится". Она наслаждалась природой", - рассказала Эмма Лавринович в эфире "Пусть говорят" .

29 января народная артистка должна была выйти на сцену БКЗ "Октябрьский" чтобы выступить перед ветеранами блокадного Ленинграда в авторском концерте поэта-песенника Ильи Резника.

Певица скончалась 25 января в возрасте 67-ми лет в Северной столице России, в больнице в 8:30. У Людмилы Сенчиной остался взрослый сын Вячеслав, он живет в Соединенных Штатах.