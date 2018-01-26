В московский кинотеатр "Пионер", где вопреки отзыву прокатного удостоверения состоялась премьера фильма "Смерть Сталина", 26 января пришли сотрудники полиции, сообщают очевидцы.

Кинотеатр не подтверждает информацию о визите силовиков, но и не опровергает ее.

Несколько полицейских, один из которых — участковый, около 14:00 прошли в здание кинотеатра. Сотрудников полиции сопровождали несколько человек в штатском. Один из сотрудников полиции заявил, что пришел смотреть кино, но не уточнил, какое. Связано ли это с решением Минкульта отозвать прокатное удостоверение у ленты, пока неясно.









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Кинотеатр "Пионер" продолжает продавать билеты на фильм "Смерть Сталина", несмотря на запрет Минкульта. Как выяснил "Коммерсантъ FM", в кассах можно приобрести места на сеансы вплоть до 3 февраля.

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи был запланирован на 25 января.

"Смерть Сталина" в основе имеет так называемый "графический роман" - в просторечии - комикс, книжку-картинку Фабьена Нури и Тьерри Робина. Картина повествует о необычайно жестокой и в то же время забавной борьбе советских лидеров за власть после кончины Иосифа Сталина.