Сын Караченцова сообщил о состоянии актера

Николай Караченцов постепенно идет на поправку, проходя уже четвертый курс химиотерапии. По словам сына актера, врачи дают вселяющие надежду прогнозы, а сам пациент хорошо переносит лечение.

Врачи говорят о положительной динамике лечения. Опухоль, к всеобщей радости семьи, стала уменьшаться. Родные Николая Петровича говорят, что лечение актер переносит легко. В перерывах между курсами химии он вместе с супругой много путешествовал, а Новый год встретил в Анталии, так как хотел посмотреть на море и горы.

Супруга знаменитого российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что артист, у которого врачи обнаружили неоперабельную опухоль, вынужден успокаивать испуганную жену.