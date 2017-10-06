Николай Караченцов, у которого нашли неоперабельную опухоль, успокаивает жену

Супруга знаменитого российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что артист, у которого врачи обнаружили неоперабельную опухоль, вынужден был успокаивать испуганную жену.

Женщина призналась, что у ее возлюбленного поражено левое легкое, однако они не намерены сдаваться и будут бороться с болезнью до конца. Как отмечает StarHit, когда Поргина получила в апреле текущего года результаты анализов из немецкой клиники, она плакала от счастья, поскольку у Караченцова был лишь воспалительный процесс. Тогда актеру пришлось успокаивать жену и говорить, что он будет у нее всегда.

Однако теперь ситуация складывается иначе, но артист очень хочет жить и настроен сражаться с недугом.