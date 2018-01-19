Умер народный артист, худрук ансамбля танца «Лезгинка» Иосиф Матаев

Умер народный артист России и Дагестана, художественный руководитель Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», балетмейстер, хореограф Иосиф Матаев.

Артист скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят в Израиле.

В ансамбле выразили соболезнования по поводу кончины Иосифа Матаева. «Смерть Иосифа Самуиловича Матаева — это невосполнимая потеря для культуры Дагестана. Иосиф Самуилович всю свою жизнь посвятил танцу. 10 лет он руководил нашим коллективом и внес неоценимый вклад в его развитие», — заявил директор ансамбля Джамбулат Магомедов.

Иосиф Матаев поставил танцы «Нежность», «Рутульский», «Весна». Он также выступил режиссером первого в Дагестане балета «Парту-Патима».

Иосиф Матаев родился 26 апреля 1940 года в Махачкале. На профессиональной сцене он начал выступать с 15 лет. Вначале был солистом балета Государственного ансамбля песни и танцы Дагестана, затем - солистом балета и ассистентом балетмейстера Государственного Академического ансамбля «Лезгинка». С 1982 по 1993 года являлся его руководителем.