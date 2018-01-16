Александр Ширвиндт пообещал Михаилу Державину медаль за 72-летнюю дружбу

Художественный руководитель театра Сатиры, актер Александр Ширвиндт и народный артист Михаил Державин дружили с детства. 72 года! Вчера, 15 января, Михаила Державина проводили в последний путь. Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

У сотен людей, которые пришли проститься с Михаил Михайловичем, в глазах стояли слезы.

"72 года безоблачной чистой дружбы, сотрудничества, помощи — достойна записи книги. Ни разу за эти 72 года мы не поссорились. Если нам дадут медаль за эту дружбу, я ее принесу тебе. До скорого, любимый!", - сказал Ширвиндт, прощаясь с Державиным.

Похоронили Михаила Державина на Новодевичьем кладбище в Москве. Здесь же покоится и его отец, в прошлом ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

Сын народного артиста, художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт назвал личной трагедией уход из жизни народного артиста Михаила Державина.