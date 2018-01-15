Смерть солистки легендарной группы The Cranberries в полиции объяснить не могут

Сотрудники полиции Лондона высказались о кончине солистки всемирно известной группы The Cranberries Долорес О'Риордан. В правоохранительных органах никак не могут объяснить смерть артистки.

Известно, что полицейских в отель, расположенный в Вестминстере, вызвали около 9 утра по местному времени. Также на место прибыли врачи, которые констатировали смерть О'Риордан. Правоохранители назвали кончину певицы "необъяснимой", передает телеканал RTE.