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Смерть солистки легендарной группы The Cranberries в полиции объяснить не могут

15 января 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Смерть солистки легендарной группы The Cranberries в полиции объяснить не могут
фото: globallookpress.com

Сотрудники полиции Лондона высказались о кончине солистки всемирно известной группы The Cranberries Долорес О'Риордан. В правоохранительных органах никак не могут объяснить смерть артистки.

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Известно, что полицейских в отель, расположенный в Вестминстере, вызвали около 9 утра по местному времени. Также на место прибыли врачи, которые констатировали смерть О'Риордан. Правоохранители назвали кончину певицы "необъяснимой", передает телеканал RTE.

Напомним, ранее стало известно, что 46-летняя солистка The Cranberries умерла сегодня в Лондоне. Уточняется, что вокалистка прибыла в столицу Великобритании, чтобы принять участие в записи новой музыкальной композиции. 

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Смерть солистки легендарной группы The Cranberries в полиции объяснить не могут

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