В Киеве проверят телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в новогодние каникулы передач и фильмов с участием российских артистов.

Как сообщается на сайте Нацсовета, телеканал «Интер» показывал киноленты «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В свою очередь, «СТБ» кроме перечисленных кинокартин демонстрировал «Кавказскую пленницу» и «Любовь и голуби». В фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталья Варлей и Александр Михайлов, которые находятся в украинском «чёрном списке» российских исполнителей.

Ранее популярный шансонье Евгений ЯКОВЛЕВ (сценический псевдоним Кемеровский) попытался избежать попадания в список экстремистского сайта Миротворец: он следовал в Крым через территорию Украины с действительным заграничным паспортом РФ. Тем не менее в Запорожской области нашли причину не впустить Кемеровского на российский полуостров.