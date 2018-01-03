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Популярного шансонье Кемеровского отказались пускать в Крым

3 января 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Популярного шансонье Кемеровского отказались пускать в Крым
an-crimea.ru

Популярный шансонье Евгений ЯКОВЛЕВ (сценический псевдоним Кемеровский) попытался избежать попадания в список экстремистского сайта Миротворец: он следовал в Крым через территорию Украины с действительным заграничным паспортом РФ. Тем не менее в Запорожской области нашли причину не впустить Кемеровского на российский полуостров.

Как пояснила руководитель пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Нинель ДОЧЕНКО, с некоторых пор все иностранцы и лица без гражданства, пересекающие админграницу с Крымом, обязаны получить в Государственной миграционной службе Украины специальное разрешение. У Кемеровского такого документа не оказалось. Впрочем, ввиду наличия у музыканта недвижимости на Солнечном Полуострове ЯКОВЛЕВ намерен в будущем каждый раз получать в ГМС требуемое спецразрешение, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, что певец и композитор Евгений Кемеровский не числится ни в одном из черных списков Минкульта Украины и СБУ. Это позволяет россиянину без ограничений гастролировать на территории Украины.

 

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