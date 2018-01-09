Умер "золотой бас России" Александр Ведерников. Александр Ведерников - народный артист СССР, советский и российский оперный певец, бывший солист Большого театра скончался на 91-м году жизни.

Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила, что дата и место прощания с Ведерниковым будет уточнено дополнительно, передает ТАСС.

О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников.

Александр Ведерников уроженец Кировской области. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год Ведерников был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве.

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