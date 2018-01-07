«Рожденная революцией» Наталья Гвоздикова отмечает юбилей

Известная советская и российская актриса Наталья Гвоздикова отмечает 70-летний юбилей. Отечественному зрителю Наталья Федоровна запомнилась по фильмам «Большая перемена» и многим другим.

Но настоящую славу актрисе принесла роль Марии Кондратевой в кино-эпопее «Рожденная революцией», где она сыграла вместе со своим будущим супругом Евгением Жариковым. За эту работу Наталья Гвоздикова стала лауреатом Государственной премии.

Но и остальные роли Н.Гвоздиковой не менее запоминающиеся. Она сыграла аспирантку Полину, музу главного героя фильма «Большая перемена» Нестора Петровича. Кроме того в ее фильмографии значатся такие знаковые для советского и российского кинематографа картины как «Печки-лавочки», «Барышня крестьянка», «Опасные друзья», «На перевале» и многие другие.

Наталья Федоровна Гвоздикова — народная артистка России. И хотя в последние годы она в кино не снимается, но продолжает активно встречаться со зрителями, в ее программе стихи А.Пушкина и поэтов серебряного века, а также песни из репертуара Аркадия Райкина и Марка Фрадкина.