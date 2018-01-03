Актриса Васильева рассказала о домогательствах в нашем кино

Народная артистка, актриса театра и кино Вера Васильева рассказала о домогательствах в советском кино. После того, как одна из самых красивых актрис нашего кино отказала в близости режиссеру Ивану Пырьеву в 1947 году, он пригрозил, что больше новых ролей она не получит.

Голливудские звезды организовали общество по защите актрис от домогательства.

В 1947 году фильм режиссера Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской" был громкой премьерой.

Одну из главных ролей в нем сыграла студентка Вера Васильева. Роль в этом кино принесла никому не известной девушке оглушительный успех. После премьеры режиссер Пырьев вызвал актрису в свой номер в гостинице. Вера Васильевна пыталась сопротивляться. По ее словам, завязалась борьба. И она одержала победу. Пырьев затаил злобу. О домогательствах Вера Васильева рассказала в программе "Раскрывая тайны звезд".

Вера Васильева шикарно выглядит в свои 92 года. Она продолжает работать в театре и кино.

Актриса Ольга Погодина как-то рассказала, что после окончания вуза искала работу в театре. Режиссер одного из московских театров предложил отношения. Погодина отказалась. Сейчас Ольга успешная актриса, режиссер, любимая и любящая жена.